Cuatro años de prisión por abusar de su hijastra cuando tenía 6 y 14 años en Tenerife

Un hombre ha aceptado la pena de cuatro años de prisión como responsable de dos delitos de abusos sexuales a una menor, el primero cuando la niña tenía seis años y el otro cuando tenía 14.
La víctima era hija de quien entonces era su pareja sentimental durante nueve años a lo largo de los cuales convivieron juntos en distintas viviendas de Santa Cruz de Tenerife.
La primera vez, cuando la menor tenía seis años, ocurrió cuando el hombre aprovechó que la madre se había marchado al trabajo y la menor estaba en la cama para realizarle tocamientos.
El segundo episodio por el que ha sido condenado ocurrió cuando la víctima contaba con catorce años, coincidiendo con el confinamiento por la pandemia y mientras estaban en el salón de la casa.
De nuevo, pensando que la adolescente se encontraba dormida, comenzó de nuevo a manosearla, momento en el que la joven se levantó y marchó asustada a su habitación.
La menor contó lo sucedido a una profesora del colegio y a su madre y, tras una exploración psicológica de las peritos del Instituto de Medicina Legal, se comprobó que presentaba indicios compatibles con un perfil de víctima de violencia sexual, como desagrado con el cuerpo, incomodidad hacia el sexo o depresiones y tendencias suicidas.
La joven alcanzó la mayoría de edad en 2024, momento en el que ella misma se dirigió al Ministerio Fiscal para que ejercitara las acciones penales que correspondieran a los hechos, renunciando a cualquier tipo de indemnización que pudiera corresponderle.
Antes de comenzar el juicio la Fiscalía y el abogado de la defensa alcanzaron el acuerdo de conformidad por aceptar que se estaba ante sendos delitos de abusos sexuales, según la normativa vigente antes de 2022, por lo que se le imponían dos años por cada uno de ellos.
Otras penas accesorias son la prohibición de acercarse a menos de medio kilómetro de cualquier lugar en el que se encuentre la joven o comunicarse con ella durante tres años tras salir de prisión y otros cinco de libertad vigilada.
También se acordó que ninguna de las partes presentaría un recurso, de manera que la sentencia es firme desde aquel momento.