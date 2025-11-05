Quema un coche por una bronca en la puerta del cole: “Me pudo el calentón”

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a un hombre de 38 años que confesó haber incendiado un coche “en un arrebato”, después de que su pareja mantuviera una discusión con la propietaria del vehículo frente a la puerta de un colegio.
El suceso ocurrió el pasado 16 de octubre, alrededor de las 23:00 horas, cuando la dueña de un Volkswagen Golf escuchó una fuerte explosión desde su vivienda, situada en el Paseo Victoria Eugenia. Al asomarse a la ventana, vio su automóvil envuelto en llamas.
Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, que extinguieron el fuego, aunque el coche quedó totalmente calcinado. La rápida reacción de los dueños de otros vehículos estacionados cerca evitó que el incendio se propagara.
Agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación que descartó un origen accidental, al detectarse restos de acelerante. Gracias a varias gestiones, los agentes localizaron un coche rojo y a un hombre con sudadera y ropa deportiva que había sido visto en la zona.
El sospechoso fue finalmente identificado y citado en dependencias policiales. En presencia de su abogado, admitió haber provocado el incendio y mostró arrepentimiento. Según declaró, actuó “por un arrebato” tras una pelea entre su mujer y la conductora del coche incendiado.
El detenido quedó en libertad con cargos y está a la espera de juicio.