La responsabilidad social corporativa fomenta valores y produce bienestar

La responsabilidad social corporativa es “el compromiso de una empresa con el bienestar de la sociedad y con la conservación del entorno natural”. Consiste fundamentalmente en “la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en las operaciones y sus relaciones con sus interlocutores”. La transparencia y la ética son elementos esenciales.
A la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa acaban de incorporarse 21 entidades del ámbito tecnológico, sanitario, educativo y social. Lo hicieron ante el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil. Ya son 275 las adheridas, “en un claro ejemplo de cooperación público-privada”. Candil aplaudió la implicación con el bienestar común: “Cada ingreso refuerza un modelo de desarrollo que pone a las personas en el centro y que entiende que la rentabilidad también se mide en impacto social y sostenibilidad”.
El viceconsejero de Bienestar Social ponderó la colaboración institucional con el tejido social y empresarial: “Desde el Gobierno de Canarias queremos reconocer el esfuerzo de las organizaciones que dan este paso. No es un simple gesto simbólico, sino una decisión que implica transparencia, ética empresarial y una manera distinta de entender las relaciones con la comunidad, el medioambiente y los trabajadores”.
Candil resaltó la importancia de “seguir avanzando” hacia una economía más responsable: “La responsabilidad social es un camino que se construye sumando y ahora damos un paso más hacia un tejido económico más comprometido, justo y solidario. Canarias está demostrando que puede liderar este cambio desde la colaboración público-privada y el valor de sus propias empresas. Desde la reactivación de la red, en 2024, hemos realizado diversos actos de firma en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, celebramos el Día de la Responsabilidad Social, donde premiados a seis entidades por sus iniciativas destacadas, y un congreso específico”.
En la convocatoria del 11 de noviembre participaron representantes de Agrotecnologías Canarias, Fraternidad Muprespa, Alma 21, Canarias Tecnológica (CTSI), Cognitia Tech, Spar Gran Canaria, Instituto Focan, Plena Inclusión Canarias, Obra Social de Acogida y Desarrollo, SIC4 Change, Aprosu, Envera, Adepsi, Foresta, Pequeño Valiente, Fundación Sergio Alonso, Fundación Canaria Radio Ecca, Fundación Canaria ISBS, el Clúster Marítimo de Canarias, Fundación Servidis y Asociación Up2U Project Depende de ti.
La Red Canaria de RSC se fija como objetivo “fomentar una cultura empresarial y social basada en los valores de la sostenibilidad, la igualdad, la ética, la accesibilidad y la solidaridad”.
Una acción de visualización de la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa resume las iniciativas en la materia dentro del tejido empresarial.