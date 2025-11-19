Rita Westwood imparte en TEA un taller sobre silencio, voz y movimiento

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, celebra un taller y una performance a cargo de la artista-investigadora transdisciplinar portuguesa Rita Westwood. #1_pós-silêncio pré-apocalíptico es el título de esta actividad que tendrá lugar desde hoy miércoles y hasta el viernes, de 18.00 a 21.00 horas.
El taller, que forma parte del programa de artes en vivo Por Asalto, se organiza en una serie de propuestas sobre el silencio, ser silenciado y silenciar, a través de prácticas de movimiento, voz y la creación de paisajes sonoros, escritura y expresión gráfica.
Como resultado surgirán materiales performativos, plásticos y sonoros que se expondrán como parte de la instalación-performance que se compartirá con el público. Además, la artista ofrecerá una performance en TEA el sábado (18.00 horas).
Dirigido especialmente a mujeres cis, personas trans y personas no-binaries, este taller de plazas limitadas es gratuito, pero para formar parte del mismo es necesario inscribirse a través de un formulario que se encuentra en la web de TEA Tenerife Espacio de las Artes.