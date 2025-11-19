Detenido tras robar cuatro perfumes valorados en 1.900 euros en el Aeropuerto Tenerife Sur

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur, han detenido a una persona, varón, de 54 años de edad, acusado de un delito de hurto.
El responsable de uno de los locales comerciales que se encuentran en el interior de la zona aeroportuaria dio aviso a los agentes de la Guardia Civil, informando que se habían sustraído cuatro perfumes valorados en más de 1.900 euros y dos gafas de sol valoradas en 730.
Los agentes, tras comenzar a hacer las primeras averiguaciones, iniciaron la investigación, consiguiendo pruebas suficientes de la autoría de los hechos, por lo que una vez localizaronn al acusado, se procedió a la detención del mismo, acusado de un delito de hurto.
El detenido en el Aeropuerto Tenerife Sur, junto a las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.