Le incautan 1,4 kilos de marihuana en el balcón de su casa en La Laguna y responde con un cartel: “Sois unos hijos de la gran…”

La vivienda se encontraba junto a un colegio y las plantas, a pie de calle
Surrealista historia la ocurrida en La Laguna después de que la Policía Local del municipio lograra incautar 1,4 kilos de marihuana en las inmediaciones de un colegio infantil en el barrio de El Cardonal.

El pasado lunes, 17 de noviembre, efectivos del Grupo 2 del cuerpo municipal procedieron a intervenir la droga tras recibir información de que en la zona se estaba, presuntamente, realizando un intercambio de sustancias ilícitas.

La intervención, que se inició días atrás, se llevó a cabo realizando un seguimiento discreto hasta que se pudo determinar el momento adecuado para realizar el operativo de incautación.

La marihuana, a pie de calle

El responsable de colocar la marihuana en el alféizar a pie de calle fue identificado y denunciado para posteriormente llevar a cabo el pesaje de la droga, embalaje y precinto de esta.

Curiosamente, solo dos días después, en el mismo balcón en el que se encontraban las plantas con la marihuana, ha aparecido un cartel que reza: “Hijos de la grandísima…”.

La Policía Local de La Laguna ha recordado que el cultivo y la tenencia visible de este tipo de sustancias constituye una infracción grave tipificada en el artículo 36.18 de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, sancionada con multas de entre 601 y 30.000 euros, además del decomiso del material.

Además, responsables del centro escolar trasladaron a los agentes su agradecimiento por la rápida intervención y por contribuir de manera activa a la protección del entorno en el que diariamente transitan familias con menores de edad.

