‘Ronin’ gana el certamen de cortos del Festival de Novela Histórica de Tacoronte

El cortometraje Ronin, de Luis A. Martín, resultó ganador de la tercera edición del certamen Rodando con Historia, en la gala de clausura del V Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, celebrado en el municipio del 7 al 16 de noviembre. El jurado destacó “la precisión narrativa, así como los aspectos históricos presentes en la obra”, escrita y dirigida por Luis A. Martín. Además de este galardón, dotado con 500 euros, Ronin sumó un segundo reconocimiento con el premio al mejor vestuario, que recogieron María Bravo y el propio Luis A. Martín.
El cineasta Berty Lucio se hizo con el recién inaugurado premio a la mejor dirección por su trabajo en Once. Enso, de Nimue Moon, se llevó el reconocimiento al mejor guion, así como el premio del público. El galardón a la mejor interpretación fue para William D’ Almeida por La piedra. Aiko, hija del amor, obtuvo los premios a la mejor edición, para Francisco Ibrahim Meza, y dirección de arte, para María Ester Fernández Briones, también realizadora del film. El palmarés lo completó el premio a la mejor fotografía, que fue a parar a Vidal Ramos por Legado.