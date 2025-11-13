RTVE lleva este sábado el Winter Pride de Maspalomas a todo el país por La 2

RTVE apuesta por primera vez en su parrilla nacional por el Winter Pride de Maspalomas. La 2 emitirá este sábado la Caminata reivindicativa, el acto principal del único Orgullo de invierno de Europa que se celebra con temperaturas de verano, pese a la borrasca Claudia, y que reunirá a miles de visitantes de más de un centenar de países.
Será a partir de las 15.15 hora canaria, justo después de Saber y Ganar. Dos horas de programa especial en directo para toda España, que conducirán Roberto Herrera y Raquel Falcón, acompañados por los periodistas Sara Fez, Luis García Temprano y Néstor Santana.
Un equipo formado 30 profesionales de la Casa, con el realizador Borja Ojeda al frente, hará del evento uno de los platos fuertes de la cadena pública este fin de semana. RTVE en Canarias ha preparado un gran despliegue técnico con doce cámaras, dos cabezas calientes y un dron para recoger todos los detalles de un Walk Pride que promete reivindicación y espectáculo. Entre las actuaciones con sello de RTVE, dos artistas del Benidorm Fest: Mel Ömana y Melania.