Santa Cruz conmemora el estreno de ‘María Rosa’, de Ángel Guimerá y Jorge

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Teatro Guimerá y el Organismo Autónomo de Cultura, rinde homenaje a María Rosa (1894), una de las obras cumbre del dramaturgo Ángel Guimerá y Jorge, de la que se cumplen 131 años de su estreno. Junto a Ediciones Antígona, presenta este jueves (19.00 horas), en la Biblioteca Municipal Central TEA, una nueva edición de la pieza teatral, que acerca a los lectores una traducción rigurosa y respetuosa.
IDENTIDAD
“Guimerá es una referencia para la identidad cultural de nuestra ciudad”, señala el alcalde, José Manuel Bermúdez. “Que celebremos más de 130 años de su obra más emblemática con una edición que recupera su esencia es un acto de justicia literaria y un orgullo para Santa Cruz”.
En la presentación participarán el traductor Joan Martori, responsable de la traducción; Conchita Piña, editora de Ediciones Antígona, y los intérpretes Ylenia Quintero, Adriana Hernández y Darío Hernández, que ofrecerán una lectura dramatizada con la dirección de Oswaldo Bordón, de la compañía Hojarasca.