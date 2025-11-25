Santa Cruz de Tenerife cierra un año de ópera con ‘Adiós a la bohemia’

Ópera de Tenerife despide 2025 con Adiós a la bohemia, una ópera chica con música de Pablo Sorozábal y libreto de Pío Baroja. La producción de Donostia Musika, que en su versión tinerfeña incluye un prólogo teatral de un diálogo entre ambos creadores, se escenifica los días 5 y 6 de diciembre (19.30 horas).
Adiós a la bohemia es una propuesta intimista, melancólica, con toques de humor y momentos que demuestran lo fascinante que puede llegar a ser la vida de quienes luchan por su sueño, aunque no lo consigan.
El punto de vista dramatúrgico corre a cargo del director de escena Ignacio García y su equipo: el escenógrafo Alejandro Contreras, la diseñadora de vestuario Ana Ramos y el diseñador de la iluminación Juanjo Llorens, aunque en esta ocasión firma la reposición Jesús Díaz. La dirección musical es de Víctor Pablo Pérez, director honorario de la Sinfónica de Tenerife, a la que dirigirá ambos días. El Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo estará dirigido en esta ocasión por Santiago Otero.
El elenco de voces lo conforman la soprano Jaquelina Livieri, como Trini; el barítono Juan Jesús Rodríguez, como Ramón; el bajo Javier Castañeda, como el vagabundo, y el tenor Joan Laínez en un doble rol: señor que lee El Heraldo y Pablo Sorozábal. El actor Juan Maroto hará del señor de la capa; el chulo será interpretado por el tenor David Barrera y el mozo, por Salvador Rodríguez. El prólogo se completa con el actor Juan Calot, como Pío Baroja; un admirador de Tiziano, encarnado por el tenor Anatael Herrera, y la soprano Arantxa Cooper, acompañada en escena por el pianista Jorge Giménez y la violinista Irina Peña.
LOCALIDADES
Las entradas para asistir a este espectáculo en el Auditorio de Tenerife se pueden adquirir en su web (www.auditoriodetenerife.com); en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y en el número de teléfono 902 317 327 en el mismo horario.
Entre otros descuentos, hay para menores de 30 años, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas. Además, por el Black Friday, se aplica uno del 15% en varios espectáculos, entre ellos esta ópera, vigente hasta el domingo, añadiendo el código BF25 en el proceso de compra o diciéndolo en taquilla.
El Cabildo ha puesto en marcha la Lanzadera Ópera, ofreciendo transporte gratuito con dos guaguas de Titsa que parten de Adeje y Buenavista. Los tickets gratuitos se pueden adquirir en www.operadetenerife.com.