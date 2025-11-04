Simon Weisse, maestro de efectos visuales y miniaturas, comparte su saber en el Isla Calavera

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera 2025, que se celebra del 7 al 16 de noviembre, va a contar con el maestro de los efectos visuales y miniaturas Simon Weisse, reconocido por sus espectaculares trabajos en películas de Wes Anderson (Isla de perros, El Gran Hotel Budapest, Asteroid City) y las hermanas Wachowski (V de Vendetta, El atlas de las nubes, Matrix Resurrections), entre otros. El artista alemán ofrecerá una clase magistral gratuita este sábado (16.00 horas) en La Laguna, en Multicines Tenerife.
Durante la sesión, Simon Weisse compartirá su experiencia en la creación artesanal de maquetas y efectos en miniatura que han dado vida a universos cinematográficos únicos. Weisse es uno de los referentes mundiales de los efectos prácticos contemporáneos. Su trayectoria incluye también colaboraciones con directores de la talla de Terry Gilliam, Wim Wenders, Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, Roland Emmerich, Steven Spielberg y Guillermo del Toro.
La cita permitirá conocer de primera mano procesos creativos del cine y descubrir el valor artístico de las técnicas tradicionales en la era digital. La asistencia es libre hasta completar el aforo, en una actividad dirigida a estudiantes, profesionales y amantes del séptimo arte interesados en la construcción de maquetas cinematográficas.
VAMPIRISMO
El director y guionista madrileño Eduardo Casanova también estará en el Isla Calavera para presentar su obra más reciente, la serie original de Movistar Plus+ Silencio. Se trata de una reinterpretación audaz y visualmente cautivadora del mito del vampiro. Casanova, quien ya ha consolidado su reputación con producciones como Pieles (2016) y La piedad (2022), trae ahora una propuesta que ha sido aplaudida en festivales como Locarno, Sitges y el Fantastic Fest de Austin, Texas.
Silencio trasciende el género vampírico para explorar cuestiones de identidad queer, el estigma del VIH y la persistencia del silencio social, construyendo un relato que atraviesa dos pandemias históricas: la peste negra medieval y la crisis del sida en la España de los 80. La proyección de la serie, que cuenta en su elenco con Lucía Díez, Ana Polvorosa, María León, Mariola Fuentes, Leticia Dolera, Omar Ayuso y Carolina Rubio, será el sábado 15 (16.30 horas).
CONDENA SOCIAL
La propuesta de Casanova reimagina el mito vampírico a través de hermanas inmortales que, enfrentadas a la falta de “sangre humana limpia” durante la peste negra, descubren siglos después que sus descendientes continúan lidiando con los mismos prejuicios sociales en tiempos de pandemia. Es una obra temáticamente sin concesiones que cuestiona cómo la condena social se perpetúa a través de los siglos, y cómo el amor entre enfermos y sanos, entre humanas y vampiras, sigue provocando terror y rechazo.
MEJOR DEL AÑO
Además, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera estrena una nueva categoría de reconocimiento: el Premio Isla Calavera a la Mejor Serie del Año, galardón que en esta edición recae sobre Furia, la aclamada serie original de HBO creada y dirigida por el cineasta canario Félix Sabroso.
Producida por Producciones Mandarina, Furia será distinguida por su retrato contemporáneo e intenso de cinco mujeres llevadas al límite. El elenco reúne a Candela Peña, Carmen Machi, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, en pantalla por primera vez todas juntas, junto a otras actrices de renombre en papeles de reparto.
Furia, que se estrenó en julio en la plataforma de streaming, presenta un drama sorpresivo y de humor mordaz que despliega cinco conflictos entrelazados como un efecto mariposa, generando una catarsis compartida entre sus personajes.
Félix Sabroso, creador y director de la serie, y el productor Tedy Villalba Jr. recogerán el nuevo galardón este viernes, en el marco de la gala de apertura del Festival Isla Calavera, que reconoce con este premio el talento y la excelencia de la producción audiovisual española en el ámbito de las series contemporáneas.