Sonia Moreno presenta en Tenerife ‘Marruecos, el vecino incómodo’

La periodista Sonia Moreno presenta este miércoles en Tenerife su libro Marruecos, el vecino incómodo, que se adentra en las ambiciones geoestratégicas, territoriales y económicas del vecino país, así como en su actitud y percepción hacia España en un momento crítico de imagen exterior.
La cita es en la capital tinerfeña, en la sede de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (19.30 horas), y en ella estará acompañada por la también periodista Marta Cantero.
Ahora que Marruecos vive días de agitación por las protestas juveniles que reflejan un profundo malestar social, es oportuno analizar por qué resulta esencial para nuestro país en las relaciones internacionales, el comercio, los flujos migratorios y la seguridad. Sonia Moreno aborda la monarquía de Mohamed VI, un régimen que combina la modernización con un férreo control ejercido por los servicios de inteligencia y la represión de las voces críticas.