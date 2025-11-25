Cuenta atrás para la subida de las pensiones: paso a paso para calcular cuánto cobrarás

Los pensionistas aguardan una de las fechas clave del año. El 28 de noviembre se publicará el avance del IPC, dato que permitirá anticipar cuánto aumentarán las pensiones en 2026. Aunque las estimaciones apuntan a un incremento notable, muchos jubilados esperan conocer la cifra definitiva para saber cómo quedarán sus prestaciones.
El interés por este asunto ha provocado un aumento de consultas sobre la cuantía futura de la jubilación o los años que restan para acceder a ella. En este contexto, la cuenta especializada en derecho y economía @empleado_informado ha difundido un vídeo en el que explica cómo obtener esta información de manera gratuita a través de la Seguridad Social. El procedimiento es sencillo:
Cómo calcular tu pensión de jubilación: guía paso a paso
- Entra en Google y escribe “Calcular mi pensión de jubilación y Seguridad Social”.
- Accede al primer enlace que aparece, el simulador de la pensión de jubilación.
- Dentro de la plataforma, pulsa el botón “Simular”; a continuación se solicitará el registro.
- Elige la opción de acceso mediante SMS. Habrá que introducir el nombre, DNI, teléfono móvil y fecha de nacimiento. Tras completar los datos, se enviará un código al móvil.
- Introduce ese código en la plataforma y, de forma automática, aparecerá un documento con el tiempo que falta para la jubilación y una estimación de la pensión que correspondería según la información actual.
Este servicio oficial permite a cualquier ciudadano consultar su futura pensión sin necesidad de acudir a una oficina, aunque no es muy conocido entre el público general.
Previsión de subida de las pensiones en 2026
Las proyecciones basadas en el IPC interanual —entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025— apuntan a una revalorización aproximada del 2,6 %. La cifra exacta dependerá del dato adelantado que el INE publicará el 28 de noviembre y de la confirmación que llegará el 12 de diciembre.
Con ese porcentaje, la pensión media de jubilación, actualmente en torno a 1.506 euros mensuales, se situaría aproximadamente en 1.545 euros en 2026, según estimaciones de analistas.
Cambios previstos en el sistema a partir de 2026
La subida vendrá acompañada de varias novedades normativas:
- Se incorporará un sistema más flexible para el cálculo de la base reguladora, permitiendo escoger entre distintas fórmulas en función de la carrera de cotización.
- También se ajustará la edad legal de jubilación:
- quienes no alcancen un mínimo de años cotizados deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses;
- quienes sí cumplan ese requisito podrán retirarse a los 65 años.