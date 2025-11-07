Uno de los superyates más exclusivos del mundo, en Tenerife: es como un hotel de 5 estrellas en el mar

El puerto de Santa Cruz de Tenerife recibió este jueves por primera vez al Luminara, uno de los nuevos superyates de expedición de lujo de la prestigiosa cadena hotelera The Ritz-Carlton Yacht Collection, que comenzó a operar en 2025 y está considerado uno de los buques más exclusivos del mundo.
Con 241 metros de eslora, 29 de manga y 48.072 toneladas de registro bruto, el megayate cuenta con motores propulsados por gas natural licuado (GNL), lo que lo sitúa entre los cruceros de lujo con menor impacto medioambiental de su categoría.
En esta escala llegó con 75 pasajeros y 360 tripulantes, aunque su capacidad total supera ampliamente esa cifra, dado que se trata de un buque diseñado para travesías de alta gama y no para turismo masivo.
El Luminara partió esta misma tarde desde Tenerife rumbo a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) tras realizar una operativa de embarque de pasaje en la Terminal Helipuerto del puerto capitalino.
Un crucero de lujo “de estilo yate”
El Luminara forma parte de la nueva generación de barcos boutique de Ritz-Carlton, en los que el modelo clásico de crucero se sustituye por la experiencia de hotel de cinco estrellas en alta mar: suites con terraza privada, gastronomía de autor, spa de categoría internacional y un servicio con proporción casi uno a uno entre pasaje y tripulación.
El diseño del buque combina navegación de exploración con confort premium y puede operar en rutas oceánicas largas, como la que inicia desde Canarias hacia el continente africano.
Tenerife, puerto de escala de lujo
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha destacado la llegada del Luminara como “un paso más en la consolidación de la Isla como destino para el turismo marítimo de alta gama”. En los últimos años, el puerto capitalino no solo ha incrementado el número de cruceros convencionales, sino también el tráfico de embarcaciones de lujo y yates de gran eslora, un segmento de alto impacto económico.