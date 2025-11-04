política

Torres demandará a Víctor de Aldama por intromisión al honor por sus “falsedades”

El ministro subraya que quedan en evidencia las "falsedades, mentiras y vilezas" del comisionista
Torres demandará a Víctor de Aldama por intromisión al honor por sus "falsedades"
Torres demandará a Víctor de Aldama por intromisión al honor por sus "falsedades". DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado una demanda contra el comisionista Víctor de Aldama por intromisión en su honor familiar y personal, su intimidad y su propia imagen, tras las acusaciones de éste, que considera “mentiras y vilezas”.

El ministro ha anunciado esta acción judicial en rueda de prensa tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias cuando Torres presidía estas islas.

  1. Torres dice que las críticas de Clavijo a Vox no son creíbles porque gobierna con ellosTorres, sobre el informe de la UCO: “Ni comisiones, ni mordidas ni mujeres explotadas”
  2. Clavijo pide a Torres a que dé explicaciones tras el informe de la UCO, pero no que dimitaClavijo pide a Torres que dé explicaciones tras el informe de la UCO, pero no que dimita

Tras destacar que en este informe no se detecta ninguna actuación ilícita, Torres ha subrayado que quedan en evidencia las “falsedades, mentiras y vilezas” del comisionista investigado en el caso Koldo

“Ni mujeres explotadas, ni mordidas, ni comisiones por parte de Ángel Víctor Torres”, ha recalcado el ministro.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas