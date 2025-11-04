Torres demandará a Víctor de Aldama por intromisión al honor por sus “falsedades”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado una demanda contra el comisionista Víctor de Aldama por intromisión en su honor familiar y personal, su intimidad y su propia imagen, tras las acusaciones de éste, que considera “mentiras y vilezas”.
El ministro ha anunciado esta acción judicial en rueda de prensa tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias cuando Torres presidía estas islas.
Tras destacar que en este informe no se detecta ninguna actuación ilícita, Torres ha subrayado que quedan en evidencia las “falsedades, mentiras y vilezas” del comisionista investigado en el caso Koldo
“Ni mujeres explotadas, ni mordidas, ni comisiones por parte de Ángel Víctor Torres”, ha recalcado el ministro.