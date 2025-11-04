Torres, sobre el informe de la UCO: “Ni comisiones, ni mordidas ni mujeres explotadas”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el informe de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas en Canarias cuando él presidía las islas muestra que “no hay ninguna actuación delictiva”, suya, ni de su Ejecutivo.
“He sufrido un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se han hecho eco, incluso las han amplificado, partidos políticos”, ha recalcado Torres, que ha pedido al PP que pida disculpas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha comparecido en rueda de prensa desde la sede de su ministerio tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acerca de la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias a la empresa de Víctor de Aldama.
“En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente”, ha recalcado.