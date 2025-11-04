Nira Fierro, tajante: “La UCO confirma que Torres es honesto, el PP debe pedir perdón por enfangar”

La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, ha exigido este martes al PP que pida perdón “por enfangar” el nombre del expresidente canario Ángel Víctor Torres, pues a su juicio el informe de la UCO confirma que es “una persona honesta, limpia y entregada al servicio público“.
La dirigente del PSOE canario se ha pronunciado de esta manera en declaraciones facilitadas por el partido en relación con el informe de la UCO referente al llamado “caso Koldo”, y en el que se incluyen parte de los contactos realizados durante la pandemia por el entonces presidente canario, y actual ministro de Política Territorial.
Al respecto, Nira Fierro ha sostenido que el informe confirma “que no ha habido mordidas, que no ha habido petición de comisiones ni mucho menos mujeres explotadas sexualmente, como se lleva diciendo, insinuando, por parte del Partido Popular durante este último año y medio”.
Por lo tanto, exige al PP que pida perdón “por enfangar el nombre de un hombre honrado, honesto como es Ángel Víctor Torres”.
Fierro se ha mostrado satisfecha de que haya salido el informe de la UCO porque “efectivamente”, ha asegurado, corrobora “lo que llevamos diciendo durante todo este tiempo, que (Ángel Víctor Torres) es una persona honesta, limpia y entregada al servicio público”.
La secretaria de Organización del PSOE canario ha centrado sus críticas en el PP, del que ha afirmado que no tiene “ni proyecto de país, ni de Canarias ni de absolutamente nada”, y por ello “intenta ganar con el fango lo que no gana en las urnas”.
El PP no ha ganado unas elecciones en Canarias, puesto que en los últimos siete comicios ha vencido el PSOE, ha indicado Fierro, y por ello “cuando ven que no llegan tienen que sacar esa maquinaria del fango para intentar manchar la imagen de una persona honrada y honesta” como Torres y como “así confirma el informe de la UCO”.