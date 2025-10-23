El PSOE exige al Gobierno de Clavijo más compromiso ante los alarmantes datos de violencia de género en Canarias

El PSOE Canarias ha expresado su máxima preocupación ante los últimos datos conocidos sobre violencia de género, que sitúan al Archipiélago con la tasa más alta de mujeres víctimas de toda España en el segundo trimestre del año, y ha exigido al Gobierno del presidente Fernando Clavijo que tome medidas al respecto, empezando por mejorar los recursos humanos y económicos del Instituto Canario de Igualdad (ICI).
“Es inadmisible que Canarias lidere esta estadística y que el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular actúe como si no pasara nada”, ha dicho la secretaria de Organización socialista, Nira Fierro, que como primer medida ha reclamado, en el marco de las negociaciones para la confección del nuevo presupuesto autonómico, que el ICI sea dotado de “los recursos necesarios para desempeñar su función con eficacia, sin recortes y sin excusas”.
Según el último informe del el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias por este motivo crecieron un 44,6% en las Islas esta primavera; hasta una tasa de 33,7 víctimas por cada 10.000 mujeres, la más alta del Estado, 6,1 puntos por encima de la segunda, Baleares (27,6), y 14,5 puntos más que la media nacional (19,2).
Para el PSOE Canarias estas cifras no son un simple indicador estadístico: “Representan una alerta urgente para la sociedad y un claro síntoma de que las políticas de prevención, protección y atención a las víctimas en el Archipiélago requieren un redoblamiento de esfuerzos”.
Por ello, Fierro ha exigido al Ejecutivo de CC-PP que asuma con determinación y responsabilidad su papel “en la lucha contra esta lacra”. “No basta con el reconocimiento del problema: se requieren medidas concretas, recursos suficientes y un marco de acción decidido”.
Para la dirigente socialista, los datos del último trimestre “son una llamada de emergencia para toda la sociedad, pero especialmente para quienes hoy gobiernan Canarias”. “Las mujeres no pueden esperar más. Se necesitan medidas concretas y un liderazgo institucional que esté a la altura del drama que vivimos”.
“Canarias no puede ser la comunidad con mayor número de víctimas por cada 10.000 mujeres y tener, al mismo tiempo, un Ejecutivo que recorta los fondos y debilita las estructuras que deberían protegerlas. Eso es inaceptable, y desde el PSOE no vamos a dejar de exigir que se corrija de inmediato”, ha insistido Nira Fierro.