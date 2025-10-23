La violencia machista en Canarias aumentó el 44% durante la primavera

Malas noticias sobre la violencia machista en Canarias. Las denuncias por esta lacra registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2025 aumentaron nada menos que el 44,6% en comparación con el mismo periodo de 2024. Así se desprende de los datos facilitados desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fundamentados en las estadísticas que periódicamente elabora el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Para hacerse una idea mejor del alcance de estas cifras hay que tener en cuenta que los juzgados de las Islas habían registrado 2.767 denuncias por violencia machista en la primavera de 2024, mientras que, en la de este año, el número se elevó 4.001 (1.234 más).
Siempre según el informe del órgano de gobierno de los jueces, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias aumentó entre abril y junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2024. Pasó de 2.621 a 3.817, 1.196 más, un aumento porcentual del 46,6%.
A este respecto, hay que tener en cuenta que la cifra de denuncias no coincide con el número de víctimas porque la misma mujer puede presentar más de una denuncia durante el mismo periodo.
Semejante crecimiento ha tenido como consecuencia que Canarias haya registrado durante el segundo trimestre de este año una tasa de 33,7 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000, lo que la convierte en la comunidad autónoma con mayor incidencia del país, y además con holgura, en virtud de los últimos registros.
Esto se debe a que la tasa canaria supera en 6,1 puntos a la segunda, la de Baleares (27,6), y se sitúa hasta 14,5 por encima de la media nacional, 19,2 durante el periodo analizado. La comunidad con la tasa más baja fue Castilla y León, con el 11,9.
MÁS ESPAÑOLAS VÍCTIMAS QUE EXTRANJERAS
Siempre al tenor de la información facilitada ayer, otro dato de sumo interés radica en que, de las 3.817 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el periodo de estudio, 2.302 fueron españolas y 1.515 extranjeras. Tampoco resulta baladí reseñar que 412 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa sobre la obligación de testificar contra su presunto agresor, el 20,8% más que en el segundo trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 341 féminas.
Además, y siempre durante la primavera pasada, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 715 sentencias condenatorias (el 16% menos que en el segundo trimestre de 2024), 38 sentencias absolutorias (el 20,8% menos que en el año anterior), 99 autos de sobreseimiento libre (-26,1%) y 2.412 de sobreseimiento provisional de las actuaciones (lo que supone el 174,1%). El porcentaje de sentencias condenatorias alcanzó el 95% (+0,2%) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 96,1% (el 10,7% más).
En lo que se refiere a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 754 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (el 16,3% menos que en el segundo trimestre de 2024), siendo condenadas el 95% (el 0,4% más). De ellas, 521 eran españoles y 195, extranjeros.
Tenerife, la isla con más casos y con gran diferencia: 2.636, el 65% del Archipiélago
El enorme aumento de las denuncias sobre violencia machista registrado en Canarias durante la pasada primavera tiene un foco evidente: la isla de Tenerife. Gracias a que el estudio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial tiene desde hace cinco años la suficiente sensilibilidad con la realidad canaria como para desglosar sus datos isla por isla, sabemos ahora que, de las 4.001 denuncias presentadas en el Archipiélago entre abril y junio pasado, nada menos que 2.636 se presentaron en Tenerife, lo que supone el 65% del total de Canarias.
En concreto, entre abril y junio de 2025, en Fuerteventura se registraron 156 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.360; en Lanzarote, un total de 180; en El Hierro, seis; en La Gomera, 16; en La Palma 60; y, en claro contraste, 2.636 en Tenerife.
En la gran mayoría de los casos, se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos. Para hacerse una idea, esas 2.636 denuncias se quedan muy cerca de las 2.767 registradas en toda Canarias el mismo periodo de 2024.