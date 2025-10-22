Canarias registra la tasa más alta de España de mujeres víctimas de violencia machista

Canarias registró en el segundo trimestre de este año la tasa más alta de España de mujeres víctimas de violencia machista, con 33,7 casos por cada 10.000, 14,5 puntos por encima de la media nacional, que fue de 19,2, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Conforme a estos datos hechos públicos este miércoles, las denuncias por violencia machista registradas en los juzgados de Canarias en el segundo trimestre de 2025 aumentaron un 44,6 % en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de 2.767 a 4.001 (1.234 más), si bien el 96 % de los casos terminó en sobreseimiento provisional.
Además, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias aumentó entre abril y junio de este año en relación con el mismo periodo de 2024, al pasar de 2.621 a 3.817, 1.196 más, un aumento porcentual del 46,6 %.
Tenerife, la isla con más denuncias por violencia machista
Por islas, el mayor número de denuncia se presentaron en Tenerife, con 2.636, seguida de Gran Canaria (1.360), Lanzarote (180), Fuerteventura (156), La Palma (60), La Gomera (16) y El Hierro (6).
En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.
De las 3.817 mujeres víctimas de violencia en Canarias, en el periodo de estudio 2.302 fueron españolas y 1.515 extranjeras, y 412 se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 20,8 % más que en el segundo trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 341 mujeres.
Durante la primavera pasada, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 715 sentencias condenatorias (un 16 % menos que en el segundo trimestre de 2024), 38 sentencias absolutorias (un 20,8 % menos que en el año anterior), 99 autos de sobreseimiento libre (-26,1 %) y 2.412 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+174,1 %).
El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 95 % (+0,2 %) y el de terminación por sobreseimiento provisional del 96,1 % (un 10,7 % más que en el año anterior).
En lo que alude a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 754 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 16,3 % menos que en el segundo trimestre de 2024), siendo condenadas el 95 % (un 0,4 % más que en 2024).
En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron este invierno 567 peticiones, un 20,1 % más que en el de 2024, y fueron inadmitidas 10, se adoptaron 408 (un 11,5 % más que en 2024) y se denegaron 149 (+40,3).