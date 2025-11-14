Víctor Sandoval protagoniza el regreso de ‘Una Mala Noche’ a Televisión Canaria

Una Mala Noche (la tiene cualquiera), el late night de Televisión Canaria vuelve a la pantalla este domingo (23.55 horas), estrenando su quinta temporada. Presentado por el actor y humorista Aarón Gómez, el programa arranca con energías renovadas y muchas sorpresas.
Esta primera entrega llega con Víctor Sandoval como invitado estrella, quien aportará su singular humor y desparpajo en una noche que promete grandes momentos. Junto a él, la actriz canaria Guacimara Gil, que sumará talento y autenticidad.
Una Mala Noche contará además con todo su plantel de colaboradores: Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Satomi Morimoto, Ninfa y Roberto Kamphoff, aportando su sello característico en cada sección y con sus disparatados personajes. A esta familia se unen nuevas incorporaciones: Sarah Lómore y Cristito.
La nueva temporada mantiene la esencia que ha enamorado al público canario: ritmo ágil, humor original, participación directa del público y el Talent Chou, el emblemático concurso de talentos que garantiza actuaciones sorprendentes cada semana. Una Mala Noche (la tiene cualquiera), que se emite después de En otra clave, regresa con más ganas que nunca.