Victoria Cirlot escruta la ‘mística de la luz’ en la obra de Cristino de Vera

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias prosigue este martes con su programa Encuentro Arte Pensamiento 2025 con la conferencia Mística de la luz. Tradición patrística y hesicasta en la obra de Cristino de Vera, impartida por la medievalista y teórica de la mística Victoria Cirlot. El encuentro tendrá lugar, a partir de las 19.00 horas, en el salón de actos de la entidad, en la calle San Agustín, 18, en La Laguna, con entrada libre hasta completar el aforo.
SÍMBOLO DE LO SAGRADO
En su intervención, Cirlot analizará el papel esencial que desempeña la luz en la pintura de Cristino de Vera, entendida no solo como fenómeno natural, sino también como símbolo de lo sagrado. A partir de la tradición de los padres de la Iglesia y de la espiritualidad hesicasta del cristianismo oriental, explorará la concepción de la luz increada, según se plantea en la teología de la transfiguración, con la intención de buscar las posibles huellas en la obra de De Vera.
Catedrática de Filología Románica en la Facultad de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y directora del Instituto Universitario de Cultura en dicha universidad, Victoria Cirlot se ha dedicado al estudio de la Edad Media: cultura caballeresca y mística.
Realizó diversas traducciones de novelas artúricas de los siglos XII y XIII del francés antiguo y también de lírica trovadoresca. Entre sus libros dedicados a la novela artúrica destaca Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval, mientras que en el ámbito de la mística medieval se ha ocupado de Hildegard von Bingen, así como de otras escritoras místicas. Es directora de la colección El Árbol del Paraíso de la editorial Siruela. También se ha ocupado de la edición de la obra de su padre, Juan Eduardo Cirlot.