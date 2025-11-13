Así ha sido la primera parada de Vito Quiles en Canarias: la Policía Nacional le impide ‘agitar’ la manifestación en su contra

Alrededor de 500 personas se han concentrado este jueves en la Plaza de España, en Las Palmas de Gran Canaria, en la gira de Vito Quiles por distintos campus universitarios del país, y con una oposición de cerca de 200 personas convocadas por colectivos antifascistas.
La convocatoria estaba inicialmente prevista en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), sin el permiso del Rectorado, pero la suspensión de la actividad lectiva por la borrasca Claudia provocó que el acto se trasladara a la plaza de España, también sin permiso, en este caso de la Delegación del Gobierno.
Quiles arribó al lugar de encuentro en torno a las 18:30 horas y mostró su intención de ir hacia la concentración que protestaba contra su presencia en la ciudad, lo que provocó que el amplio despliegue de Policía Nacional le negara el paso.
Policía Nacional desplegó un cordón de agentes separar a los partidarios del activista de ultraderecha y de sus detractores, en la avenida comercial Mesa y López.
La jornada se ha desarrollado sin incidentes y ha durado en torno a una hora. En la concentración se han podido ver algunas banderas de la Cruz de Borgoña con el águila bicéfala y se han escuchado proclamas políticas.
Vito Quiles continuará su gira ‘España Combativa’ este viernes en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, donde tampoco ha recibido autorización para celebrar el acto.