Muestran su repulsa ante la visita de Vito Quiles a las universidades canarias

Vito Quiles llega a Canarias y lo hace con la oposición de diferentes grupos de estudiantes y colectivos antifascistas. Tras cancelar su visita a las Islas hace algunas semanas, el agitador de ultraderecha llegará mañana a Tenerife (ULL) mañana, 14 de noviembre, a partir de las 12.30 horas, mientras que su presencia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se espera hoy, a las 18.00.
Vito Quiles aterriza en las Islas dentro de su gira España Combativa, en la que se ha encontrado con la oposición, tanto de universidades como de estudiantes y asociaciones. Ayer, en la Universidad Complutense de Madrid, solo pudo congregar a un par de centenares de fieles después de que la Policía Nacional acordonara la zona.
En la Universidad de La Laguna, diferentes colectivos de estudiantes, bajo el lema Fuera fascistas de la ULL, han convocado una manifestación a partir de las 11.00 horas. Mientras, en Las Palmas de Gran Canaria, la protesta se llevará a cabo a partir de las 17.00 horas.
Ayer, la Policía Nacional, montó un gran dispositivo de seguiridad para evitar incidentes. Vito Quiles tuvo que mantenerse a 700 metros de la Complutense, mientras que los estudiantes tuvieron que acreditar que estudian en el mismo mostrando sus identificaciones.