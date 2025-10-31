Vito Quiles no vendrá a Canarias, cancela su tour una semana 

El creador de contenido de extrema derecha Vito Quiles ha anunciado la paralización temporal de su gira por universidades españolas, lo que implica la cancelación de los actos que tenía previstos la próxima semana, incluidos los que iba a celebrar en Las Palmas y Tenerife. La decisión llega después de que el pasado jueves suspendiera su aparición en la Universidad de Navarra tras los enfrentamientos registrados en el campus.
En un comunicado difundido en redes sociales, Quiles justificó la pausa en su tour asegurando que necesita “coordinar con las autoridades un escenario que garantice la seguridad” y su “derecho constitucional a la libertad de expresión”. “No quiero violencia, quiero poder hablar en mi país”, escribió, obviando las acusaciones que lo señalan como responsable de generar tensiones al acudir a campus universitarios sin autorización previa.
La Delegación del Gobierno desmiente su versión en Navarra
El comunicador había afirmado que su acto en Navarra fue cancelado por recomendación de la Policía Nacional, que según él habría advertido de la presencia de “radicales” armados e incautado “16 cuchillos y navajas”. Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Navarra desmintió públicamente estos hechos, negando tanto la existencia de dichas incautaciones como cualquier sugerencia oficial para suspender el evento. También precisó que la Policía no intervino en la decisión de cancelar el acto.
Polémica en universidades y estrategia de victimización
Quiles lleva varias semanas convocando apariciones en centros universitarios sin haber solicitado permisos formales. Varias instituciones han aclarado que no autorizaron ninguno de sus actos, pese a que él denuncia que se le veta la entrada y se le “censura”. En algunos campus, su presencia se ha limitado a grabarse rodeado de simpatizantes mientras increpa a estudiantes contrarios a su discurso.
Esa tensión, que Quiles atribuye a una supuesta persecución ideológica, le ha servido para alimentar un relato de “boicot” por parte de la izquierda. “Han conseguido convertir esta gira en un movimiento patriótico histórico”, llegó a decir recientemente en Granada.
Ahora, tras suspender su tour durante al menos una semana, quedan aplazadas sus citas en la Universidad Complutense, el CEU San Pablo y, fuera de la Península, las previstas en las universidades de Gran Canaria y Tenerife, donde ya no aparecerá “de momento”.