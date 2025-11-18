Si no puedes entrar a una web, no es tu culpa: hay problemas a nivel mundial

Diversas plataformas digitales, redes sociales y sitios web están experimentando fallos este miércoles, entre ellos X (la antigua Twitter), donde numerosos usuarios informan de que no pueden acceder o usar los servicios con normalidad.
Aunque no existe una explicación oficial por el momento, todo apunta a que el origen de la incidencia estaría relacionado con Cloudflare, uno de los proveedores de servicios en la nube más utilizados del mundo. Esta compañía se encarga de ofrecer herramientas de seguridad, mejora de rendimiento y estabilidad a miles de páginas y aplicaciones.
La situación recuerda a la caída reciente de Amazon Web Services, ya que Cloudflare estaría atravesando dificultades técnicas que afectan directamente a las plataformas que dependen de su infraestructura. Esto se traduce en interrupciones, errores en la carga de contenidos y, en algunos casos, la imposibilidad total de acceder a las webs.
Entre los servicios más afectados destaca la caída casi completa de X, donde solo algunos usuarios consiguen entrar, aunque con funcionalidades reducidas. También se han registrado problemas en League of Legends, que se quedó sin conexión a los servidores, y en herramientas populares como Canva, además de un amplio número de aplicaciones y páginas de distintos sectores.