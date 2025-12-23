Convocan 17.986 plazas de empleo público para cinco cuerpos de la Administración General del Estado

La Secretaría de Estado de Función Pública ha hecho pública este lunes en el Boletín Oficial del Estado una nueva convocatoria de 17.986 plazas para acceder a distintos cuerpos de la Administración General del Estado. La organización y desarrollo de los procesos selectivos recaerá en la Comisión Permanente de Selección.
Las plazas ofertadas se distribuyen entre cinco cuerpos, tanto por el sistema de turno libre como de promoción interna. La convocatoria incluye puestos de auxiliares y administrativos, técnicos auxiliares de informática, así como plazas de gestión de la Administración Civil del Estado y de gestión de sistemas e informática, correspondientes a los subgrupos C2, C1 y A2.
En el detalle de la oferta, el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado contará con 1.700 plazas de acceso libre, de las que 156 se reservan para personas con discapacidad, además de 720 plazas de promoción interna. Por su parte, el Cuerpo General Administrativo suma 2.512 plazas de turno libre, con 230 destinadas al cupo de discapacidad, y 6.178 plazas para promoción interna.
La convocatoria también contempla 1.030 plazas para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática, con 186 reservadas para personas con discapacidad, y 340 de promoción interna. En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se ofertan 1.356 plazas de turno libre —255 para el cupo de discapacidad— y 2.950 para promoción interna. Finalmente, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado dispondrá de 680 plazas de acceso libre y 520 de promoción interna.
Desde el Gobierno se señala que esta convocatoria responde al objetivo de reforzar un empleo público más innovador, inclusivo y dinámico, además de favorecer la captación y fidelización de talento, garantizando procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde este lunes. Las personas aspirantes deberán cumplimentar y registrar el modelo oficial 790 para poder participar en las pruebas selectivas.