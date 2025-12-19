Agricultores canarios se plantan en Bruselas por su supervivencia

Los agricultores canarios se sumaron ayer a la multitudinaria protesta que bloqueó el centro de Bruselas contra las “políticas erróneas” de la Unión Europea, que “ponen en riesgo” al sector primario de la región y a la soberanía alimentaria europea.
En la manifestación, a la que acudieron unos 10.000 agricultores de 40 organizaciones con 500 tractores de toda la UE, los trabajadores mostraron su rechazo frontal al acuerdo comercial con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado, así como a la nueva propuesta presupuestaria del Ejecutivo comunitario, que plantea un recorte a las ayudas regiones y agrícolas.
Los agricultores canarios estuvieron representados por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) y la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) en una concentración iniciada a primera hora y que recorrió el barrio europeo de la capital comunitaria. “Es importante estar aquí, porque es en Bruselas donde está el dinero de los agricultores y ganaderos de Canarias”, transmitió la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado.
“Venimos a defender que no se juegue con el futuro de nuestra actividad y que las mismas exigencias de calidad y seguridad alimentaria se les exijan a las importaciones de terceros países. Si competimos en el mismo mercado comunitario, deberíamos tener las mismas reglas para que los productores locales no salgan perjudicados o se propicie su abandono”.
Aparte de los recortes en el marco financiero de la PAC para beneficiar a otros ámbitos, como el de Defensa, el subsector se moviliza en contra del tratado UE-Mercosur y otros, “grandes potencias en la agricultura y la ganadería mundiales”.
Durante la concentración, el viceconsejero canario de Sector Primario, Eduardo García, criticó que la UE esté “favoreciendo la dependencia del extranjero para poder alimentarnos”, con el acuerdo comercial de la UE con Mercosur, que considera una “política errónea” y un ataque directo a la “soberanía alimentaria” de España y de toda la Unión. “Si no tenemos agricultores, ganaderos o pescadores, se va a crear una situación de dependencia de un país tercero para que nos suministre alimentos, al no ser capaz de hacerlo nosotros, y eso va a ser un problema de seguridad de verdad”, remarcó.
García se mostró “bastante reticente” a las medidas de salvaguardia aprobadas por la UE en la víspera para proteger a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones latinoamericanas, ya que le parecen ve poco “operativas”. Además, censuró que el nuevo presupuesto planteado por la CE traiga consigo una “reducción” de fondos específicos que antes se destinaban a la Política Agraria Común (PAC) o al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), que ayudaba a las regiones ultraperiféricas. El viceconsejero reprochó que la propuesta del Marco Financiero Plurianual de la UE para el periodo 2028-2034 pretenda aglutinar las ayudas regionales y agrícolas en un gran fondo gestionado por los estados miembros y no por las regiones.
“Esa renacionalización nos hace depender de la voluntad del Estado para que se atiendan, o no, las singularidades de Canarias”, añadió. García advirtió de que el subsector de la agricultura de Canarias “podría perder muchísimo empleo, ya que solo en la región hay más de 20.000 explotaciones agrícolas”, pero alertó de que el mayor riesgo se producirá en “la soberanía alimentaria de Europa”.
El reglamento de salvaguardia “aún no corrige los desequilibrios”
El secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernando, comenta que, aunque el miércoles se votó un reglamento de salvaguardia para Mercosur, “no se terminan de corregir los desequilibrios” estructurales. “No confiamos en que se ofrezca una protección realmente eficaz a un sector sensible y prioritario como el agrario. Pedimos que no se ratifique este acuerdo para no desestabilizar aún más a quienes profesionalmente se dedican a sostener la despensa de alimentos de las Islas. No vamos a rendirnos”.