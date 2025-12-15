Apoyo para 67 proyectos de grabación musical y edición discográfica con sello isleño

Un total de 67 proyectos de grabación musical y edición discográfica, realizados por profesionales y empresas de este sector en el Archipiélago entre 2024 y octubre de 2025, recibirán el apoyo económico del Gobierno de Canarias.
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura acaba de resolver la convocatoria de subvenciones organizada con este fin, a la que destina una cuantía de casi 271.000 euros.
El resultado de la convocatoria, coordinada desde la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, con Cristóbal de la Rosa al frente, a la que se presentaron 112 propuestas, se encuentra disponible para su consulta en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno, así como en el sitio web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC): www.icdcultural.org.