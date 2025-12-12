BBVA apoya a los jóvenes en sus primeros pasos financieros

BBVA afianza su apoyo a la población joven con una propuesta de valor que se adapta a sus necesidades e intereses, incorporando la tecnología como base para ofrecerles productos que pueden gestionar de forma ágil y personalizada. El banco se posiciona así como referente para los jóvenes en sus primeros pasos en el ámbito financiero, con herramientas digitales avanzadas, opciones de inversión y asesoramiento específico.
Con su propuesta tecnológica de calidad, BBVA consigue dar respuesta a las demandas de una población joven que, cada vez más, requiere una atención digital. De esta manera, el 60% de los jóvenes elige los canales digitales para darse de alta en BBVA, con un incremento del 46% entre quienes eligen esta opción en los primeros nueve meses de este año.
Las ventajas que la entidad financiera ofrece marcan así la diferencia. Todos los clientes menores de 30 años pueden disfrutar de una cuenta totalmente gratuita y 100% digital, sin pagar comisiones, en su Cuenta Joven y Online; con tarjetas sin coste y con la opción de abrir segundas cuentas, también sin costes, para gestionar sus finanzas, ya sea de forma individual o compartida.
Por otra parte, al viajar al extranjero, la tarjeta incluye el Pack Viajes Estándar, que no tiene coste adicional, lo que hace posible operar sin comisiones fuera de España y sin límite de operaciones ni de importe, incluso los fines de semana, aparte de permitir un total de tres retiradas en cajeros automáticos al mes. El Pack Viajes funciona como una suscripción: puede activarse desde la app en tres sencillos pasos, estará listo para usar desde el primer momento y puede desactivarse cuando se desee.
La apuesta de BBVA por adaptarse a las necesidades de la población joven se ponen de manifiesto también en su app que, gracias al uso de inteligencia artificial, permite personalizar al máximo la experiencia, de modo que sus usuarios pueden crear, a través de la tecnología de Apple Intelligence, un diseño personalizado para las tarjetas disponibles en el entorno digital.
La aplicación de BBVA permite, además, crear apartados de ahorro que sirven como una hucha digital, ya que el cliente puede reservar ahí el dinero que desee, separándolo de la cuenta corriente. También se premian los buenos hábitos con la remuneración del ahorro, con un 6% a aquellos clientes que consigan apartar mes a mes una cantidad de sus ingresos habituales y recurrentes.
‘Coach’ financiero
El modo discreto inteligente de la aplicación de BBVA detecta si en algún momento hay más de un par de ojos mirando la pantalla, con el fin de ocultar los datos sensibles. De esta forma, el usuario puede mantener la privacidad de su información financiera ante curiosos o posibles ciberdelincuentes mientras consulta o gestiona sus tarjetas y cuentas desde cualquier lugar.
Los servicios que ofrece la app de BBVA van mucho más allá de la personalización o la seguridad. Su asistente virtual Blue ha sido mejorado y se ha incorporado a la aplicación un nuevo servicio de coach financiero que acompaña al usuario en su toma de decisiones financieras, con propuestas concretas para mejorar sus finanzas personales. Este consejero virtual realiza un primer diagnóstico de los ingresos y los gastos mensuales, del ahorro acumulado o de cuánto dinero se destina al pago de préstamos, con el fin de detectar y proponer oportunidades de mejora.
El usuario de este servicio puede establecer un objetivo de ahorro o de control de gastos, que este entrenador financiero le ayudará a alcanzar. Se trata de una herramienta especialmente útil para los más jóvenes, que valoran un asesoramiento personalizado al iniciar el camino de la gestión de sus finanzas.
BBVA también pone a disposición herramientas para la inversión, con diferentes fondos, que incluyen formación y una bonificación de hasta 300 euros brutos en caso de rentabilidad negativa en el primer año.
Con este objetivo de acompañar a los jóvenes en el momento y lugar que lo necesiten, BBVA pone a su disposición toda su gama de servicios que pueden gestionar desde sus canales digitales, a través de su app, pero también acudir a cualquiera de sus más de 1.800 oficinas repartidas por toda la geografía nacional y 4.500 cajeros automáticos que ofrecen un servicio integral.