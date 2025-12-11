La borrasca Emilia pone en prealerta a Canarias por lluvias intensas, viento y un frente frío

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por lluvias en todo el Archipiélago a partir de las 06.00 horas de este viernes, 12 de diciembre. La medida se adopta tras analizar la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y aplicando el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
El aviso coincide con la llegada de un frente frío en fase de disipación, que dejará precipitaciones dispersas durante la jornada, antes de que entre en acción la borrasca atlántica de alto impacto Emilia, ya nombrada oficialmente por la Aemet y considerada el quinto sistema con nombre de la temporada.
Lluvias irregulares y posibilidad de nieve antes de medianoche
Para este viernes se esperan lluvias débiles a moderadas, más probables en el norte de las islas de mayor relieve. En Tenerife, especialmente en su vertiente norte, podrían ser localmente fuertes y persistentes en las medianías.
Además, antes de la medianoche existe la posibilidad de que nieve en las cumbres de Tenerife, mientras que no se descartan tormentas aisladas en Lanzarote y Fuerteventura.
La situación en la costa sube a nivel de alerta
La Dirección General de Emergencias ha actualizado también este jueves el aviso por fenómenos costeros, que pasa a nivel de alerta en toda Canarias a partir de las 09.00 horas de este viernes. Se prevé mar muy alterada y oleaje significativo asociado al temporal.
La borrasca Emilia mostrará su mayor impacto entre el viernes y el sábado
Según la información meteorológica disponible, el centro de la borrasca Emilia se situará entre la Península y Canarias desde la medianoche del viernes al sábado. Su influencia generará un temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas, así como nieve en zonas altas del Archipiélago. También provocará lluvias fuertes en el suroeste peninsular y en Ceuta.
El Gobierno de Canarias recomienda seguir las actualizaciones oficiales y extremar las precauciones, especialmente en zonas de costa, medianías y áreas expuestas al viento y la lluvia.