Canarias recibe 2026 con fuertes lluvias, viento, tormentas y mala mar

Apenas tres semanas después de que la borrasca Emilia generase una miriada de incidentes que en islas como Tenerife y Gran Canaria llegaron a contarse por centenares, un nuevo temporal volverá a sembrar de inestabilidad el tiempo de las Islas, como finalmente ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha elevado avisos sobre los riesgos inherentes para la población en Canarias por la alta probabilidad de que se registren lluvias intensas, fuertes vientos, mala mar y hasta tormentas.
La validación de tales previsiones ha motivado la correspondiente reacción de las autoridades, por lo que Canarias recibirá 2026 con la activación de diferentes alertas ante los fenómenos meteorológicos ya referidos en relación a esta nueva borrasca, que ha sido denominada Francis.
Así, será poco después de comernos las uvas cuando se active la primera alerta, ya que a las dos de la madrugada entrará en vigor la que corresponde a los fenómenos costeros adversos, y que es la única que afecta al conjunto del Archipiélago.
Una hora después, a las tres de la madrugada, también entrará en vigor una alerta por el riesgo de fuertes vientos y que se circunscribe a Tenerife y La Palma, en principio las dos islas con peores previsiones, mientras que el resto solo estará en situación de prealerta por este motivo.
Ya habrá empezado a clarear cuando, a las siete de la mañana, se active también una alerta por posibles precipitaciones abundantes en Tenerife y La Palma, mientras que el resto de Canarias estará en prealerta al igual que en el caso de los vientos.
Por último, las medidas preventivas anunciadas ayer por las autoridades autonómicas también incluyen una prealerta general ante el pronóstico de que Francis genere tormentas a su paso por estos lares.
Más ‘Claudia’ que ‘Emilia’
Para facilitar la comprensión del pronóstico, a priori Francis será más parecida a la borrasca que vino a mediados de noviembre, Claudia, que a la más reciente y más intensa Emilia, pero ello no es motivo para que la ciudadanía descuide sus deberes de autoprotección ante un panorama adverso como el que se espera.
Sobre la duración de los efectos de Francis en Canarias, lo peor será mañana, al punto que para el próximo viernes solo se prevén “precipitaciones débiles y ocasionales en general (…) al oeste de las islas montañosas”.