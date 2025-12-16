Canarias aprueba su presupuesto para 2026 a la espera de la nueva financiación autonómica

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado definitivamente el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, en una sesión que ha cerrado la consejera de Hacienda del Gobierno regional, Matilde Asián, para pedir a la cámara “espíritu constructivo” el próximo año, porque se espera la reforma del sistema de financiación autonómica.
Los presupuestos han contado con el apoyo de CC, PP, ASG, AHI y la exdiputada de Vox no adscrita, mientras que han votado en contra el PSOE, Nueva Canarias y Vox.
El nuevo presupuesto, que entrará en vigor el 1 de enero, prevé un gasto no financiero de 12.491,4 millones de euros, 813,2 millones más que en 2025, lo que supone un aumento del 7%.
La consejera de Hacienda ha celebrado al terminar el debate parlamentario la aprobación de un presupuesto que da “estabilidad a Canarias” en un entorno “muy complejo” en el que hay “una falta de información creciente”.
Los grupos de la oposición denunciaron la escasa voluntad de diálogo de los grupos gubernamentales, a lo que estos replicaron que a su vez fueron rechazadas las enmiendas transaccionales que ofrecieron alternativamente.
El portavoz del PSOE Sebastián Franquis denunció la ausencia de diálogo por parte de los grupos del Gobierno, ya que solo han aceptado tres de las 544 enmiendas del grupo Socialista, que perseguían reducir las desigualdades sociales y económicas, un reparto más justo de los recursos y una política fiscal progresiva.
Frente a un gobierno de Canarias que mantiene a las islas con el paro más alto de España, la renta por habitante más baja, la vivienda más cara y el alto coste de la cesta de la compra, Franquis contrapuso un modelo alternativo centrado en la justicia social, la reducción de las desigualdades, el refuerzo del Estado del bienestar, el apoyo a las universidades y el acceso a la vivienda, el empleo y a la cultura.
La representante de Nueva Canarias-Bloque Canarista Esther González acusó a los grupos del Gobierno de buscar la resignación de la oposición y no el diálogo, ya que fueron rechazadas todas menos una de las 264 enmiendas parciales de su grupo.
Esas enmiendas, a diferencia de lo que defiende el Gobierno, proponían una política fiscal decente, ayudas fiscales a las rentas medias, deducciones y bonificaciones para facilitar el acceso a la vivienda y mejoras a las condiciones laborales de los empleados públicos, defendió.
Esther González planteó sin éxito un voto particular de su grupo sobre unas ayudas a los plataneros de La Palma que consideran incompatibles con la normativa europea y que por tanto son un “caramelo enveneado”, puesto que los beneficiarios tendrán que devolverlas junto a “cuantiosos intereses”.
El portavoz de Vox, Nicasio galván, denunció que estos presupuestos no contienen ninguna previsión para favorecer la natalidad, una prioridad absoluta, ni para reducir la criminalidad ni para atajar “la inmigración ilegal masiva y descontrolada”.
Galván señaló que se renuncia a luchar contra la pobreza infantil y a la promesa electoral de bajar el IGIC al 5%, así como a resolver los problemas estructurales de Canarias.
Por los grupos que apoyan al Gobierno, la diputada de CC Socorro Beato afirmó que los presupuestos son el resultado de una mayoría parlamentaria sólida, cohesionada y leal y que “dialoga”, si bien precisó que rechazar enmiendas “no es desoír a la oposición, sino ejercer responsabilidad y preservar la coherencia del presupuesto”.
Beato pidió al PSOE que no torpedee “desde Madrid” los presupuestos de Canarias y denunció que el voto particular de NC a las ayudas a los plataneros de La Palma no es “una discrepancia técnica, sino una decisión política” que perjudica a la recuperación del sector.
El diputado del PP Fernando Enseñat afirmó que este presupuesto está dirigido al progreso de Canarias, a diversificar los sectores productivos, a generar empleo, al apoyo a autónomos y pymes, a reforzar servicios públicos básicos y a avanzar en transición energética y sostenibilidad ambiental.
“Se reducen impuestos a las familias y clases medias trabajadoras” y se adoptan medidas fiscales para favorecer el acceso a la vivienda, afirmó Enseñat, quien acusó a la oposición de rechazar las más de cuarenta enmiendas transaccionales planteadas por los grupos del Gobierno de Canarias.
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, aseguró que los presupuestos son prudentes, equilibrados, realistas y sociales, además de que garantizan la igualdad de oportunidades y una equidad real para todos los ciudadanos, vivan en la isla que vivan, y destacó que en el caso de La Gomera las inversiones superan los 111 millones de euros.
Elogió además que el Gobierno aplique deducciones fiscales y que haya renunciado a cualquier subida tributaria y a aplicar una tasa turística.
El diputado de AHI Raúl Acosta, único integrante del grupo Mixto, aseguró que estos presupuestos refuerzan los servicios públicos esenciales, mantienen el compromiso con el Estado de bienestar y garantizan estabilidad y sostenibilidad financiera.
“Las ocho islas se ven representadas”, dijo Acosta, quien garantizó un apoyo “exigente y vigilante” al Gobierno en defensa de las necesidades de El Hierro, que recibirá asignaciones por 65 millones de euros.
Marta Gómez, diputada no adscrita a ningún grupo desde que abandonó Vox, elogió los presupuestos y la capacidad de llegar a acuerdos por parte de los grupos del Gobierno, mientras que denunció que “la izquierda y la extrema derecha van de la mano” por su voto en contra.