Canarias, vigilante ante la peste porcina africana, aunque el riesgo es “mínimo”

Canarias está “en riesgo mínimo” ante la amenaza que supone la peste porcina africana (PPA), afirmó ayer el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, que añadió que las Islas están actualmente libres de este virus, que ha causado la muerte de dos jabalíes en la provincia de Barcelona y que tiene al sector en vilo en la Península.
Quintero aseguró que el departamento regional de Ganadería está “diariamente en contacto con el Ministerio de Agricultura para analizar la evolución y la trazabilidad de los animales que estaban en Cataluña previamente a la detección de los casos y saber hacia dónde han salido”.
Por su parte, Samuel Marrero, representante de la Mesa Ganadera del Gobierno de Canarias y director general del Grupo Capisa, dedicado a la actividad agroindustrial, respaldó ayer la afirmación del consejero y aseguró que “a nivel biosanitario el riesgo es mínimo”. En Canarias “entran pocos animales vivos y los que lo hacen, especialmente, madres reproductoras, vienen con todo tipo de controles”.
En este sentido, añadió a este periódico que en el Archipiélago “tenemos la gran suerte de ser un oasis en lo que a patologías que afectan al continente se refiere, ya que nuestra condición de ultraperiferia favorece que no estemos tan expuestos”, lo que no implica que se pueda bajar la guardia, ya que hay antecedentes, como en el caso de la filoxera de la vid, que finalmente ha entrado a las Islas pese a haber estado históricamente libres de esta plaga.
Refuerzo de la vigilancia en las explotaciones ganaderas de la Península
El ministro Luis Planas señaló ayer la importancia de reforzar la vigilancia y las medidas de bioseguridad en las explotaciones ganaderas para proteger al sector porcino y evitar que el virus afecte a las explotaciones.
Con el objetivo de que la peste porcina africana no se expanda y afecte a explotaciones porcinas -hasta el momento solo incide en jabalíes silvestres-, el ministro destacó la incorporación ayer de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a los trabajos de encapsulamiento. Así, se han desplegado 117 militares con tres estaciones descontaminación, siete equipos de captura en condiciones de bioseguridad y uno de drones para la localización de animales con capacidad de visión nocturna, entre otros.
Por su parte, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Êscar Ordeig, dijo ayer que ve una “alta” probabilidad de que el origen de la reaparición de la peste porcina africana en Cataluña se haya originado por un embutido contaminado que haya ingerido un jabalí, tras anunciarse dos casos positivos en dos de estos animales muertos el pasado viernes.