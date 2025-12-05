Instalan en Canarias el radar militar más avanzado: solo hay otro igual en España y esto es lo que detecta

El Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) número 22, en Lanzarote, ha acogido este viernes el acto de entrega del radar ‘Lanza’ LRR de última generación, el segundo que se instala a nivel nacional, tras el de EVA 2 en Villatobas (Toledo), como parte de un programa que pretende que la mayoría de escuadrones incorporen esta tecnología y se integren en los sistemas de defensa aérea y antimisil de los países de la OTAN.
Este nuevo dispositivo ‘Lanza’ LRR -siglas en inglés de radar de largo alcance- está fabricado íntegramente por la empresa española Indra y su incorporación supone “un gran salto de calidad” para el EVA 22, unidad que está situada en el Acuartelamiento Aéreo Peñas del Chache, en Haría, y cuyo principal cometido es la vigilancia y defensa del espacio aéreo en las Islas Canarias, dando apoyo al tráfico aéreo militar y civil, ha indicado en un comunicado el Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias.
El dispositivo entró en servicio el pasado 4 de noviembre y durante estas semanas “ha alcanzado los máximos niveles de rendimiento y operatividad” integrándose en la red del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo.
El apodo de ‘Lanza’ viene precisamente porque el programa para la implantación de estos radares de última generación comenzó en la isla de Lanzarote, indica la nota.
Con respecto a anteriores radares, éste integra la antena primaria, la antena secundaria, concentra los distintos sistemas electrónicos y mejora las necesidades de refrigeración y mantenimiento, ocupando menos espacio y con una instalación y puesta en marcha menos compleja.
El evento ha estado presidido por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó, y ha contado con la presencia de autoridades civiles y militares, entre ellas, el delegado del Gobierno en Canarias, el alcalde de Haría, el general jefe del Mando Aéreo de Canarias y la vicepresidenta primera del Cabildo de Lanzarote, así como miembros de Indra.
El jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea 22, el comandante Tanausú David Guglieri Paadín, ha señalado durante el acto que llevan “cinco décadas sin descanso, siendo una referencia nacional en la vigilancia y control del espacio aéreo” y que la incorporación de este nuevo radar “marca hoy un nuevo hito en la trayectoria de esta unidad, y multiplica la capacidad para garantizar la integridad y la seguridad del espacio aéreo español”.
Durante su intervención, el general jefe del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio, Eliseo Pérez Gómez, ha afirmado que “este acto es más que poner en funcionamiento un sensor. Es reforzar un compromiso con la excelencia operativa, con la mejora de los medios que garantizan la soberanía y la seguridad de todos los ciudadanos”.
En ese sentido, ha destacado que “las Islas Canarias, por su posición geoestratégica, representan un punto clave para la vigilancia, la anticipación y la capacidad de respuesta ante los desafíos actuales y futuros”.