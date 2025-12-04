Canarias y el continente vecino mantienen un diálogo en el Festival Africamía

El Festival Africamía celebra su cuarta edición. Desde ayer miércoles y hasta el sábado, en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) de la capital tinerfeña, y el domingo, en el Teatro Leal de La Laguna. Concebido como un puente cultural entre África Occidental y Canarias, lo presentaron ayer en el MUNA el director insular de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, Pedro González; la directora artística y productora del festival, Sara Maurin Kane, y el director científico de Museos de Tenerife, Carlos Pallés.
Organizado por la Asociación Cultural La FET y respaldado por Acción Exterior, Africamía cuenta con la colaboración del Gobierno regional y su Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Embajada de Francia, el Institut Français de Madrid, Casa África, la Alianza Francesa de Tenerife y LAV Canarias.
PROPUESTAS
La programación reúne artes visuales, cine, danza, música, pensamiento crítico y actividades familiares. En ella figura la muestra Lalibella, del fotógrafo senegalés Smkandji, que se puede ver hasta el domingo, en la que documenta la espiritualidad y los rituales de los cristianos ortodoxos de Etiopía.
La agenda de cine incluye la proyección escolar de La Grotte Sacrée (Daniel Minlo, Cyrille Masso, 2023) que se exhibe hasta hoy jueves, en colaboración con la Alianza Francesa y Cinemateca África, y la serie documental DJ Mehdi, Made in France (Thibaut de Longeville, 2024), mañana (20.20 horas) y el sábado (16.00). El historiador marfileño Dagauh Komenan ofrece mañana (19.30) una charla, en colaboración con Casa África, sobre los vínculos históricos, culturales y migratorios entre las Islas y el continente africano.
La danza llega el sábado (desde las 18.15 horas) con un taller del senegalés Allioun Diop y el espectáculo Totêm, de la compañía Carmel Loanga. La música estará a cargo de la dj senegalesa Beenouch (mañana viernes, desde las 22.30, y el sábado, a partir de las 21.30 horas). Africamía mantiene su colaboración con LAV Canarias a través de Sundance Family, un encuentro de movimiento y celebración para todas las edades que tendrá lugar el domingo (11.30 horas) en el Teatro Leal.
Todas las actividades del festival en el MUNA son gratuitas, mientras que la clausura en el Teatro Leal tiene un coste simbólico de cinco euros para adultos y es gratuita para los niños.