Cata de vinos y castañas asadas: la aerolínea canaria celebra San Andrés a bordo

Binter ha celebrado hoy en cuatro de sus vuelos con Madrid, en colaboración con Gestión del Medio Rural (GMR), el día de San Andrés, una festividad tradicionalmente vinculada a los bodegueros, especialmente en Canarias, donde en torno al 30 de noviembre abren sus puertas para el deleite de vino y platos típicos como carne de fiesta, garbanzada o castañas asadas.
Los pasajeros de esos trayectos han podido disfrutar de la cata de una selección de vinos canarios guiada por una enóloga y acompañada de castañas asadas, producto propio de esta fecha, tras el habitual menú gourmet de cortesía de la aerolínea que para esta ocasión ha incluido garbanzas con pesto de berros. Además, las tripulaciones han lucido el bonete canario, uniendo cultura, tradición y excelencia en el servicio, y ha sonado música tradicional canaria.
Esta iniciativa forma parte del compromiso constante de la compañía aérea con la promoción de los productos locales y el enriquecimiento de la experiencia de vuelo de sus pasajeros. Con estas acciones, que ponen en valor los vinos y la cultura canaria, refuerza también el Modo Canario de volar: ese trato cercano y esa atención al detalle que definen a la aerolínea.