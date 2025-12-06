política

Clavijo alerta en el Día de la Constitución: “Si no cuidamos los valores democráticos, se irán perdiendo”

El presidente de Canarias insiste en que la Carta Magna "es el pilar sobre el que se ha sustentado nuestra democracia"
Fernando Clavijo. DA
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este sábado, Día de la Constitución española, que “si no cuidamos y fomentamos los valores” que promueve la democracia, “estos se irán perdiendo”, por lo que es “urgente” defenderlos cada día.

“La Constitución es el pilar sobre el que se ha sustentado nuestra democracia y la convivencia en España”, ha recordado en un mensaje emitido en su cuenta oficial de ‘X’.

De este modo, “si no cuidamos y fomentamos los valores que promueve, se irán perdiendo, por lo que es urgente defenderlos cada día desde el respeto institucional y político”.

Asimismo, ha continuado el presidente regional, “solo así podremos avanzar como sociedad en un marco de derechos y libertades que permita la cohesión de una sociedad diversa”.

