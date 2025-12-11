Colisión múltiple en la TF-5: solicitan precaución

Una colisión múltiple registrada este lunes en la TF-5, a la altura de Padre Anchieta, en La Laguna, está provocando importantes retenciones en sentido norte, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) de Canarias.
El incidente ha generado un notable atasco en uno de los puntos más conflictivos de la autopista, especialmente en las horas de mayor afluencia de tráfico.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de Carreteras del Cabildo de Tenerife y agentes de la Guardia Civil, que trabajan en la zona para regular la circulación y atender a los afectados.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre posibles heridos ni sobre el alcance exacto de los daños. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y planificar alternativas de desplazamiento mientras se normaliza la circulación.