Criolla pone en escena en La Salita las obras ‘Sueño’ y ‘Romeo y Julieta de bolsillo’

El Auditorio de Tenerife programa en su espacio dedicado al teatro, La Salita, dos espectáculos de la compañía Criolla inspirados en obras de William Shakespeare. Las propuestas de la agrupación argentina, que también ofrecerán funciones educativas durante la semana, son aptas para todos los públicos y se desarrollan desde este jueves y hasta el domingo.
La primera, Sueño, se podrá disfrutar hoy, con una charla al finalizar, y el sábado; ambas sesiones, desde las 19.30 horas. La segunda, Romeo y Julieta de bolsillo, podrá verse este viernes (19.30 horas), con un coloquio posterior, y el domingo (12.00).
Sueño es una versión libre de Sueño de una noche de verano. En ella, cuatro intérpretes se juntan en un bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones.
Romeo y Julieta de bolsillo comienza con dos catedráticos que brindan una clase magistral sobre Shakespeare, o eso intentan. Cuando se trata de determinar si Romeo y Julieta termina bien o mal, deben enfrentarse a su mayor desafío.