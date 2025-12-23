política

Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín reciben la Gran Cruz de Carlos III a título póstumo

Jerónimo Saavedra, dos veces presidente regional, ya había recibido esa misma condecoración en vida
Foto de archivo tomada en mayo de 2008, con los expresidentes de Canarias Jerónimo Saavedra (i), Lorenzo Olarte (2i), Manuel Hermoso (2d), y Adán Martín (d). Efe/Cristóbal García
El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a título póstumo a tres presidentes de Canarias: Lorenzo Olarte (1932-2024), Manuel Hermoso (1935-2025) y Adán Martín (1943-2010).

Jerónimo Saavedra (1936-2023), dos veces presidente de Canarias, ya había recibido esa misma condecoración, en su caso en vida, en 1996, recuerda el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha dado a conocer la decisión.

Loreno Olarte presidió el Gobierno de Canarias entre 1988 y 1991, Manuel Hermoso lo hizo entre 1993 y 1999 y Adán Martín estuvo al frente del Ejecutivo autonómico entre 2003 y 2007.

