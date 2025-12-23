Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín reciben la Gran Cruz de Carlos III a título póstumo

El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a título póstumo a tres presidentes de Canarias: Lorenzo Olarte (1932-2024), Manuel Hermoso (1935-2025) y Adán Martín (1943-2010).
Jerónimo Saavedra (1936-2023), dos veces presidente de Canarias, ya había recibido esa misma condecoración, en su caso en vida, en 1996, recuerda el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha dado a conocer la decisión.
Loreno Olarte presidió el Gobierno de Canarias entre 1988 y 1991, Manuel Hermoso lo hizo entre 1993 y 1999 y Adán Martín estuvo al frente del Ejecutivo autonómico entre 2003 y 2007.