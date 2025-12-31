Del escritor Mario Vargas Llosa a la actriz Diane Keaton: las despedidas

La muerte del escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010, y antes Príncipe de Asturias de las Letras (1986) y Cervantes (1994), ha sido una de las pérdidas más significativas en el mundo de la cultura durante 2025. La larga lista de artistas, actores, músicos y escritores fallecidos en el año que hoy acaba incluye a Diane Keaton, Robe Iniesta, David Lynch, Verónica Echegui, Giorgio Armani, Robert Redford y, recientemente, Brigitte Bardot, entre muchos otros.
En el ámbito del cine nacional, además de la muerte de Echegui, serán recordados los fallecimientos de Eusebio Poncela -quien destacó por sus trabajos con cineastas como Pedro Almodóvar-, Celso Bugallo, Juan Mariné, Tony Isbert, Juan Margallo, el Goya de Honor 2016 Mariano Ozores, el fotógrafo y cineasta Ramón Margareto, Manolo Zarzo y Héctor Alterio, nombres esenciales para entender varias generaciones del cine y el teatro en España. Sus trayectorias abarcan desde el Nuevo Cine Español hasta el auge de las series y el cine de autor contemporáneo.
ROBERT REDFORD
También el cine internacional ha sufrido pérdidas importantes, como las mencionadas de Keaton, Lynch, Redford y Bardot, a las que se suman el icono del cine italiano Claudia Cardinale, la argentina Alejandra Darín, Joan Plowright, Michelle Trachtenberg, Émilie Dequenne y Diane Ladd.
En la música, 2025 se cobró las voces y guitarras de Robe Iniesta, líder de Extremoduro y referente del rock español, y Jorge Martínez, el alma de Ilegales. En agosto fallecía a los 88 años el cantante Manuel de la Calva, histórico de la canción melódica española e integrante del Dúo Dinámico.
La música internacional dijo adiós durante el año a punto de culminar a Ozzy Osbourne, líder de la banda de heavy metal Black Sabbath y también con una fructífera carrera en solitario; D’Angelo, cantante, compositor y productor estadounidense, pionero del neo soul; la mexicana Paquita la del Barrio -conocida por canciones tan emblemáticas como Rata de dos patas-; Roberta Flack, inolvidable intérprete de Killing me softly with his song, entre otros éxitos, el músico y guitarrista de The Cure Perry Bamonte, fallecido el 25 de diciembre, y la cantante Encarnita Polo, entre otros.
El escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa fallecía el 13 de abril, a los 89 años, en Lima. El autor de La ciudad y los perros (1963), Conversación en La Catedral (1969) y La fiesta del Chivo (2000), entre otras muchas celebradas obras, formó parte del denominado boom latinoamericano, que también integraron autores como el colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar.
Junto a él se marcharon en el transcurso de este año el escritor y crítico literario español José María Guelbenzu y la británica Jilly Cooper, novelistas que exploraron la psicología de los personajes y los códigos sociales de su tiempo.
ARMANI
El mundo de la moda perdió al icónico diseñador italiano Giorgio Armani y el del flamenco, a Micaela Flores Amaya, la Chunga, bailaora y pintora. También fallecieron Oliviero Toscani, fotógrafo de impacto publicitario, célebre por sus campañas para la marca de ropa Benetton; Anna Turbau y Sebastião Salgado, grandes nombres del fotoperiodismo y la fotografía documental; Martin Parr, fotógrafo y cronista británico que basó su trabajo en la ironía de la vida cotidiana; Enrique Bastante, quien fuera guitarrista de Gabinete Caligari y La Frontera; Josep Roca, director, entre otros cometidos, de las ceremonias de apertura y clausura de las Olimpiadas de Barcelona de 1992; Ramón Mascort Amigó, Frank Gehry y Miguel Rodríguez-Acosta, figuras clave en ámbitos que van de la arquitectura al coleccionismo y la gestión cultural.