La oposición de Tacoronte pide un pleno para que dos ediles aclaren los trámites de la desaladora

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Tacoronte (Nueva Canarias, Somos Tacoronte, Sí se puede, Ciudadanos y Vox) han solicitado un pleno para hablar de la desaladora que se prevé construir en el núcleo costero de Mesa del Mar.
La sesión se celebrará el 22 de diciembre y en la misma piden la comparecencia de los concejales de Urbanismo y Costas y Aguas y Saneamiento, Tarsis Morales y Suso Machado, respectivamente, a los efectos que expliquen los informes y actuaciones que han tramitado para la ejecución de la obra, y en el caso del último edil, las decisiones que ha tomado como miembro de Teideagua.
El Pleno no será de carácter monográfico dado que el grupo de gobierno (PSOE-CC-PP) también llevará otros dos puntos en el orden del día: la aprobación del presupuesto de 2026 y la modificación de los estatutos del Consorcio de Tributos para posibilitar la incorporación de nuevas entidades locales.
Parte de la oposición entiende que tanto la desaladora como el presupuesto son dos cuestiones que requieren un debate aparte, sobre todo, teniendo en cuenta el calado y la magnitud que ha tenido el proyecto de Teideagua.
Su gerente, Braulio Domínguez, entiende “la inquietud que puede generar este tipo de obras, pero en el actual escenario de escasez hídrica debe considerarse como un proyecto prioritario para garantizar en la mejor medida posible el suministro de agua a la ciudadanía”.
Debido a ello, el Cabildo de Tenerife otorgó a Teidagua una subvención para acometer esa actuación “y se iniciaron las tareas precisas para avanzar con rapidez en la obtención de caudales, como la ejecución de pozos que permitan verificar la viabilidad de la captación de agua de mar, tanto en volumen como en calidad”. Así, se iniciaron las obras de perforación que el 17 de noviembre, “fueron suspendidas por diversas cuestiones técnicas y operativas”.
La empresa mixta subraya que “se pone a disposición de las administraciones públicas y de los vecinos de la zona para realizar las reuniones informativas que sean necesarias y se conozca en profundidad el proyecto”.