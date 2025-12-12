Tacoronte valora alternativas a la desaladora en Mesa del Mar: “Siempre estaremos del lado de los vecinos”

El Ayuntamiento de Tacoronte anuncia la puesta marcha de un proceso de valoración de alternativas a la implantación futura de una desaladora en Mesa del Mar, de tal manera que se garantice el abastecimiento de agua en la ciudad “con un mayor consenso y sin el impacto previsible que defiende en la actualidad la compañía Teidagua”. Con esta afirmación, el grupo de gobierno local confirma su intención de mantener paralizadas las obras iniciadas semanas atrás por la empresa mixta hasta que, primeramente, se obtengan todos los informes necesarios que demuestren su viabilidad, y en segundo término, se valore su ejecución frente a otras acciones que puedan ser igual de eficaces.
Durante la reunión vecinal celebrada días atrás para informar de manera detallada sobre la situación actual de esta inversión, impulsada en el marco de la Declaración de Emergencia Hídrica del Cabildo de Tenerife, se constató el malestar suscitado por una amplia mayoría de vecinos, contrarios a la implantación de la desaladora en el entorno de la piscina natural del barrio. La alcaldesa Sandra Izquierdo, acompañada por los concejales José Caro, Tarsis Morales, Eduardo Dávila y Suso Machado; el oficial jefe accidental de la Policía Local, Alexis Castro, y por el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, aprovechó la ocasión para subrayar que el gobierno que preside “debe priorizar en todo momento el abastecimiento de agua para el consumo de toda la población, pero también la protección del entorno natural, valorando para ello cuantas alternativas sean necesarias, siempre de la mano de la población, para evitar restricciones futuras ante una previsible falta de reservas”.
La alcaldesa lamenta “los pasos dados por Teidagua de espaldas al Ayuntamiento” y recuerda que “siempre hemos estado y estaremos del lado de los vecinos, dando la cara con total transparencia para evitar la propagación de bulos e informaciones malintencionadas que distorsionen la realidad de proyectos positivos para el municipio”. En ese sentido, hace una llamada a la prudencia y la calma, a la espera de que “en los próximos días se pueda recabar toda la documentación que nos permita avanzar en una decisión sobre el futuro de esta instalación, aunque no vamos a permitir que se trate de una imposición a cualquier precio”.