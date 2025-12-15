El Afecto Ilustrado aborda los quintetos de José Palomino de la Quintana

El Auditorio de Tenerife programa en su Ciclo de Cámara dos conciertos de El Afecto Ilustrado que conforman la integral de los quintetos de cuerda con dos violas de José Palomino de la Quintana (1753-1810). Quintetos para el Conde I y Quintetos para el Conde II tendrán lugar este martes y el jueves, respectivamente, a partir de las 19.30 horas. Además de las entradas individuales, se puede adquirir un abono para ambos conciertos con el 25% de descuento.
CALIDAD COMPOSITIVA
El ensemble historicista estará conformado para la ocasión por Adrián Linares y Vadym Makarenko, en los violines; Ricardo Gil y Víctor Gil, con las violas, y Diego Pérez, al violonchelo.
El Afecto Ilustrado recupera estos quintetos como prueba de la alta calidad compositiva de José Palomino de la Quintana, “quien merece un puesto destacado entre la producción musical de la época de la Ilustración en la península ibérica, en pro de un lirismo hermoso, una armonía acertada y un estilo muchas veces anunciador de las estéticas venideras”, pone de relieve el violinista Adrián Linares.
Esta colección de quintetos de cuerda con dos violas, fechados en 1780, está dedicada al sexto conde de Fernán Núñez, embajador de España en Portugal hasta 1788. Aunque constituyen una herencia y continuación de la estela de Luigi Boccherini, el sello de Palomino es altamente personal.
En 2020, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y el Museo Canario de Las Palmas realizaron una edición conjunta en papel de la colección íntegra de los quintetos de cuerda con dos violas de José Palomino. El Afecto Ilustrado, tras estrenar en tiempos modernos los tres últimos quintetos de la colección en julio de 2021, grabó para el sello Lindoro la integral de los seis quintetos en el Teatro El Sauzal.
Este registro sonoro pretende ser una fuente de consulta no solamente para intérpretes que deseen explorar el repertorio ibérico del último tercio del siglo XVIII, sino también para profesionales del campo de la musicología y otras disciplinas.
Las entradas, a un precio de 15 euros, de 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, de 10.00 a 17.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles, entre otros, descuentos para estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.