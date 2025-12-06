El Cabildo de Tenerife destina una inversión de más de 500.000 euros a obras de mejora en sus museos

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado una inversión de más de 500.000 euros que irá destinada a la sustitución del ascensor del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en la capital tinerfeña, y a la mejora de la iluminación en la sede de la Casa Lercaro del Museo de Historia y Antropología, en La Laguna.
La primera actuación contempla una partida de 321.256 euros para la sustitución del ascensor del MUNA, una intervención necesaria para mejorar la accesibilidad y garantizar un uso seguro y eficiente de esta infraestructura.
La segunda aportación, de 185.000 euros, se destinará a la renovación integral del sistema de iluminación de la sede de la Casa Lercaro del Museo de Historia y Antropología, un proyecto dirigido a optimizar la conservación de las colecciones, realzar los espacios expositivos y mejorar la experiencia de los visitantes.
El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destaca la importancia de estas inversiones para el presente y el futuro de la red insular de museos: “Estas actuaciones responden a necesidades reales y urgentes de accesibilidad, mantenimiento y modernización. Con ellas damos un paso firme hacia unos museos más seguros, funcionales y preparados para ofrecer experiencias culturales de mayor calidad”.
Acha subraya que estas intervenciones forman parte de una visión más amplia de renovación y refuerzo de las infraestructuras culturales: “Nuestro compromiso es claro: avanzar hacia unos museos modernos, accesibles y plenamente conectados con las demandas de la ciudadanía y de quienes nos visitan. La cultura debe vivirse en espacios que estén a la altura de su valor, y estas mejoras nos permiten seguir en esa dirección”.
Con esta decisión, la Consejería de Cultura, Museos y Deportes reafirma su apuesta por la conservación del patrimonio, la calidad de los espacios culturales y el fortalecimiento del papel de los museos como referentes sociales, educativos y turísticos en Tenerife.