El Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife vende más de 6.000 entradas en solo una semana

Más de 6.000 entradas se han vendido ya, en solo una semana, para disfrutar en vivo del XXXI Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife. La cifra vuelve a demostrar el poder de convocatoria de la cita musical, que regresa el 25 de diciembre a la Dársena de Los Llanos capitalina. Las localidades, al precio de cinco euros, están disponibles en la plataforma web Tomaticket.
Este año el concierto contará con tres intérpretes de destacada proyección internacional: el violinista Javier Comesaña, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera y el tenor Juan Antonio Sanabria. Todos ellos estarán acompañados por la Sinfónica de Tenerife, dirigida por el maestro Pablo González, para recorrer diferentes danzas del mundo, ritmos y estilos.
Además de su carácter festivo, el encuentro musical navideño organizado por Puertos de Tenerife tiene un fin solidario, ya que la recaudación de las entradas, junto a los 20.000 euros aportados por la Fundación DISA, se destinará íntegramente a tres entidades sin ánimo de lucro: Fundación Canaria Pequeño Valiente, Down Tenerife y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.