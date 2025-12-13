El Costa Adeje Egatesa-DUX Logroño no corre riesgo de suspensión

El paso de la borrasca Emilia por Canarias con lluvias intensas y fuertes vientos ha motivado la suspensión de numerosas competiciones en distintas disciplinas tanto el viernes como el sábado, tras la alerta decretada por el Gobierno de Canarias.
Esta mañana, a partir de las 11.00 horas, está previsto que se celebre el choque de Liga F Moeve femenino entre el Costa Adeje Tenerife Egatesa y el DUX Logroño. En un principio el choque no corre peligro de suspensión, porque se espera que las condiciones meteorológicas para hoy domingo mejoren de forma sustancial.
De todos modos, el club blanquiazul hizo la pertinente consulta con el Cabido Insular de Tenerife por si había riesgo de suspensión por causa de la borrasca Emilia, pero la respuesta de las autoridades es que se espera que el tiempo mejore a lo largo de la mañana del domingo.
Al tratarse de un partido de fútbol profesional, es la Liga la encargada de suspender el encuentro siempre y cuando el Cabildo Insular, propietario de la instalación, no decrete que se cierra el Heliodoro Rodríguez López por condiciones meteorológicas adversas.
Por tanto, a unas horas de celebrarse este encuentro, Costa Adeje Tenerife Egatesa y DUX Logroño saltarán al terreno de juego para disputar el encuentro correspondiente a la jornada catorce de la Liga F Moeve.
Plano deportivo
El conjunto de Eder Maestre buscará sumar su segunda victoria en el Estadio tras el brillante triunfo frente al Atlético de Madrid femenino (2-1). Los goles de Elba Vergés y Bicho se celebraron por todo lo alto con los cerca de 3.000 aficionados que se congregaron en las gradas de Tribuna baja y San Sebastián baja.
Ahora las guerreras quieren prolongar la buena racha en casa y seguir en los puestos nobles de la clasificación de la Liga F Moeve. Además será un partido especial porque será el último del año del CD Tenerife femenino en el Heliodoro. La Liga F Moeve se para por la Navidad y no volverá hasta el próximo 11 de enero de 2026 cuando las de Eder Maestre se vean las caras en el estadio de Riazor con el Deportivo de la Coruña
No será el último partido del año, por que las blanquiazules jugarán el próximo sábado los octavos de final de la Copa de la Reina, a partido único, en el estadio Jesús Navas frente al Sevilla.
El choque de hoy ante el DUX Logroño está patrocinado por Halcón Viajes y será retransmitido por Atlántico Radio.
Eder Maestre convoca a 20 futbolistas para el choque ante el DUX Logroño
Eder Maestre, entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa, facilitó la convocatoria de veinte futbolistas para el choqie de esta mañana ante el DUX Logroño. Las citadas son: Noelia Ramos, Koko Ange, Cinta Rodríguez, Fatou Dembelé, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Amani, Ari Arias, Aleksandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Claudia Iglesias Bicho, Clau Blanco, Mari Jose, Elba Vergés, Iratxe Pérez, Mari Estella, Patri Gavira y Paulina Gramaglia. Son bajas por lesión, Raquel Peña Pisco, Yerliane Moreno, Carlota Suárez y Aithiara Carballo. Lo más probable es que tres inquilinas de la enfermería blanquiazul no vuelvan a los terreno de juego hasta el próximo año. Moreno podría ser convocada para la eliminatoria de la Copa de la Reina frente al Sevilla
El CD Tenerife Femenino B visita esta mañana al Atlético de Madrid B
El CD Tenerife Femenino B afronta esta mañana (10.00 horas) una nueva jornada en Primera Federación, visitando al Atlético de Madrid B en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares. El encuentro, correspondiente a la jornada 13, supone un test de alto nivel para el joven conjunto blanquiazul.
El equipo dirigido por Adrián Albéniz llega a esta cita con buenas sensaciones y con la intención de seguir creciendo en una temporada marcada por la evolución constante del grupo. Tras varias jornadas mostrando solidez competitiva, las tinerfeñas confían en mantener la identidad que han construido durante las últimas semanas.
En la previa del encuentro, el técnico blanquiazul, Adrián Albéniz, valoró el desafío que supone visitar a uno de los filiales más exigentes del país. “Nos espera un partido muy duro, ante un rival que en su campo aprieta mucho y mantiene un ritmo alto durante los noventa minutos. El Atlético de Madrid B es un equipo con talento y mucho trabajo”.