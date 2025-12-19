El documental ‘40 años delirando’ culmina la conmemoración de Delirium

Tras un año repleto de actividades dedicadas a la historia, la pasión y la perseverancia, Delirium Teatro se despide de su proyecto conmemorativo 40 Delirios con el documental 40 años delirando. El estreno tuvo lugar este jueves en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña. De entrada gratuita, el público pudo asistir al primer visionado de una película que recorre la historia de la compañía desde sus cimientos. Presentaron el acto los miembros fundadores de Delirium Teatro Severiano García y Soraya González del Rosario.
40 años delirando constituye un relato coral construido a partir de las voces de los integrantes, colaboradores y personas clave en el desarrollo de la compañía de teatro independiente. A través de entrevistas, imágenes de archivo y registros, el documental posa la mirada por las diferentes etapas que han convertido Delirium Teatro en lo que es a día de hoy: un referente. Todo mediante espectáculos históricos, un contexto cultural cambiante y la lucha persistente por el teatro independiente.
La película sirvió de despedida para un año con más de una decena de encuentros, conversatorios y exposiciones, a lo que se suma la publicación de Delirium Teatro. 40 años delirando, por Ediciones Antígona. Todo ello destinado a abrir la puerta a nuevos diálogos sobre el teatro como espacio de investigación y compromiso, así como un registro histórico y cultural de la sociedad canaria. Sin embargo, supone también un saludo para las nuevas aventuras e historias que Delirium Teatro espera descubrir en adelante
El proyecto 40 Delirios nació con el objetivo de celebrar el 40.º aniversario de la compañía Delirium Teatro, una de las formaciones escénicas más longevas y significativas del panorama teatral y cultural de Canarias. A través de la perspectiva histórica y crítica, se ha hecho un ejercicio de memoria activa, orientado no solo a preservar el legado de la compañía, sino también a hacerlo accesible a nuevas generaciones.
Lejos de una celebración meramente conmemorativa, el proyecto propuso una lectura profunda del papel del teatro independiente en Canarias, de su capacidad de resistencia y adaptación y de la importancia de las artes escénicas como herramienta de pensamiento, identidad y construcción colectiva.