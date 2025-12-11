El Festival del Cuento de Los Silos “cumple con creces” su objetivo de difundir cultura

El XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos, celebrado hasta el pasado lunes en el municipio de la Isla Baja, ha superado sus expectativas. “Celebrar 30 ediciones con un programa cultural es ya todo un récord -asegura el director del festival, el escritor, narrador oral y profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) Ernesto Rodríguez Abad-. Para mí lo más importante es que quienes impulsamos el festival, la Asociación Cultural para el Desarrollo y Fomento de la Lectura y el Cuento, hemos cumplido con creces nuestro objetivo de animación a la lectura a través del cuento”.
“Concebimos el cuento como un género literario que nos permite hacer cultura, y así trabajamos con él. Ha habido una afluencia de público tremenda, no solo a las actividades de narración en sí, también a tertulias sobre arte, literatura, comunicación, palabra…, se han presentado libros y proyectos editoriales, se han hecho exposiciones plásticas y todas estas actividades han contado con afluencia de un público participativo”, añade Rodríguez Abad.
Treinta ediciones dan para mucho, también en el aspecto del crecimiento de la participación y, así, el director del festival destaca que la implicación creciente de la ciudadanía de Los Silos, en particular, se muestra en la celebración de la cabalgata, que tiene lugar antes de la ronda final de narradores. Esta acción es relativamente nueva en el programa, cuenta con menos de cinco años, y su diseño, concepto y creación está en manos de los habitantes del municipio: “No se trata solo de que digamos que participa el pueblo de Los Silos; son narradores, actores, niños y niñas, asociaciones y colectivos que se implican en una acción artística al crear una cabalgata relativa a los cuentos que han leído para documentarse. De esta manera, acercamos la lectura como algo no obligatorio, sino placentero”, subraya.
Además, este año se ha dado un impulso a un nuevo espacio que sería imposible sin la participación de la población: la zona gastronómica, donde “colectivos y asociaciones ofrecen sus platos de comida popular a artistas y público, de forma que se crea un lugar de convivencia y, con la animación adecuada, es un espacio agradable para permanecer y encontrarse de otra manera”, apunta Rodríguez Abad.
Otra señal de la participación, vista desde la perspectiva cualitativa, la que mira cómo participan las personas que acuden al festival, es la rapidez con las que se adquieren las entradas para los espacios más reducidos y el funcionamiento de la feria del libro del festival. “Todavía no hemos cuantificado las ventas, pero hemos visto un movimiento muy intenso. Nuestra feria del libro no es más que una librería muy particular, en la que ofrecemos libros seleccionados por nosotros por su valor literario y artístico. Me parece precioso que la gente compre los regalos navideños en nuestra librería y ver cómo, a medida que pasa el festival, se vacían las estanterías”, dice el narrador y escritor de Los Silos.
En cualquier caso, el criterio que anima a la asociación no es el de valorar el cumplimiento de sus objetivos con cifras y cantidades. De ahí que en su programa se valore especialmente la creación de espacios reducidos: “Los espacios pequeños, las crisálidas, los zaguanes, los balcones…, son acciones que hacen que el festival sea muy especial”, asevera Rodríguez Abad, quien ha detallado en varias ocasiones que esta propuesta cultural no se plantea sacrificar la calidad de la programación y de la atención al público en favor de la masificación.
El Festival Internacional del Cuento de Los Silos cumplió 30 ediciones, pero este hecho, que es para celebrarlo, no es una meta insuperable. El equipo continúa con su labor con las miras puestas en la próxima edición y, al mirar al futuro, su director plantea necesidades nuevas, acordes a los objetivos que se traza la asociación que sostiene este programa cultural sin igual. “Uno de mis balances es que el festival necesita más apoyo económico, porque necesitamos más gente trabajando para responder a las exigencias de un público fiel”, dice al pensar en el esfuerzo que hace un equipo al que, en sus palabras de clausura, reconoció el valor de su entrega para garantizar el éxito de esta celebración anual del arte de la palabra.